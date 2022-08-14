ЗСУ завдали удару на півдні: знищено техніку та живу силу ворога

Українські військові 13 серпня завдали потужних ударів по російських окупантах у Херсонській та Миколаївській областях. Внаслідок роботи ЗСУ ворог зазнав втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що наша армійська авіація двічі атакувала опорні пункти загарбників у Баштанському районі, а ракетно-артилерійськими підрозділами за результатами виконання вогневих завдань зменшено окупаційне військо на:
"У Музиківці та Новій Каховці знищено 2 склади ворожих боєприпасів. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються", - додали в ОК "Південь".
Нагадаємо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що 13 серпня ЗСУ завдали мінімум 5-6 ударів по лівому берегу Херсонської області.
До слова, ввечері 13 серпня у Новій Каховці Херсонської області зафіксували прильоти по позиціях російських окупантів.
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