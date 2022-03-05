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ВСУ нанесли удар по российским войскам под Херсоном

Автор: Валерия Полищук

В субботу утром, 5 марта, под Херсоном Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по российским военным. Потери российских оккупантов уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.

"ВСУ контролируют ситуацию, улучшают свои позиции, наносят отдельные контрудары - авиационные и артиллерийские поражения противнику. Да, утром в районе Херсона наши ВСУ нанесли очень мощный удар по врагу. Его потери сейчас выясняются", - сообщил он.

Напомним, 4 марта оккупанты привезли в Херсон фуры с "гуманитаркой", однако никто к ним не подходил. Собравшиеся вокруг жители города кричали российским захватчикам, что не нуждаются в помощи.

Вчера в Херсоне должен был пройти постановочный митинг за создание "ХНР", но на центральную площадь вышли тысячи горожан с украинскими флагами и сорвали мероприятие оккупантов.

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Вооруженные силы УкраиныХерсонВойна России против Украины