RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЗСУ завдали удару по російських військах під Херсоном

Автор: Валерія Поліщук

У суботу вранці, 5 березня, під Херсоном Збройні Сили України завдали потужного удару по російських військових. Втрати російських окупантів уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника офісу президента Олексія Арестовича.

"ЗСУ контролюють ситуацію, покращують свої позиції, наносять окремі контрудари - авіаційні та артилерійські ураження противнику. Так, вранці в районі Херсона наші ЗСУ завдали дуже потужного удару по ворогу. Його втрати зараз з'ясовуються", - повідомив він.

Нагадаємо, 4 березня окупанти привезли в Херсон фури з "гуманітаркою", проте ніхто до них не підходив. Присутні навколо жителі міста кричали російським загарбникам, що не потребують допомоги.

Вчора у Херсоні мав пройти постановочний мітинг за створення "ХНР", але на центральну площу вийшли тисячі городян з українськими прапорами і зірвали Захід окупантів.

Війна Росії проти України триває десятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХерсонВійна Росії проти України