ЗСУ завдали удару по російських військах під Херсоном

У суботу вранці, 5 березня, під Херсоном Збройні Сили України завдали потужного удару по російських військових. Втрати російських окупантів уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника офісу президента Олексія Арестовича.

"ЗСУ контролюють ситуацію, покращують свої позиції, наносять окремі контрудари - авіаційні та артилерійські ураження противнику. Так, вранці в районі Херсона наші ЗСУ завдали дуже потужного удару по ворогу. Його втрати зараз з'ясовуються", - повідомив він.

Нагадаємо, 4 березня окупанти привезли в Херсон фури з "гуманітаркою", проте ніхто до них не підходив. Присутні навколо жителі міста кричали російським загарбникам, що не потребують допомоги.

Вчора у Херсоні мав пройти постановочний мітинг за створення "ХНР", але на центральну площу вийшли тисячі городян з українськими прапорами і зірвали Захід окупантів.

Війна Росії проти України триває десятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.