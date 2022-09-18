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ВСУ нанесли авиаудары по складам и живой силе россиян: уничтожены 5 БПЛА и вертолет

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Украина, Воскресенье 18 сентября 2022 12:21
ВСУ нанесли авиаудары по складам и живой силе россиян: уничтожены 5 БПЛА и вертолет Фото: ВСУ уничтожили 5 БПЛА и вертолет Ка-52 (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 17 сентября, на разных направлениях зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили пять БпЛА оперативно-тактического уровня и один вертолет Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

"Истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины совершила около десяти авиаударов об оккупационных войсках", - говорится в сообщении.

К тому же нанесен огневой поражение по полевым складам боеприпасов, скоплению живой силы и техники противника, а также и средствам противовоздушной обороны рашистов.

Как сообщалось, украинская авиация за минувшие сутки ударила по 13-ти районам сосредоточения живой силы и техники россиян в Луганской области. Также были атакованы три зенитных ракетных комплекса оккупантов.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 480 солдат.

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