ВСУ нанесли авиаудары по складам и живой силе россиян: уничтожены 5 БПЛА и вертолет

В субботу, 17 сентября, на разных направлениях зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили пять БпЛА оперативно-тактического уровня и один вертолет Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

К тому же нанесен огневой поражение по полевым складам боеприпасов, скоплению живой силы и техники противника, а также и средствам противовоздушной обороны рашистов.

"Истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины совершила около десяти авиаударов об оккупационных войсках", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинская авиация за минувшие сутки ударила по 13-ти районам сосредоточения живой силы и техники россиян в Луганской области. Также были атакованы три зенитных ракетных комплекса оккупантов.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 480 солдат.

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