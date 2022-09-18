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ЗСУ завдали авіаударів по складах та живій силі росіян: знищені 5 БПЛА та гелікоптер

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Україна, Неділя 18 вересня 2022 12:21
ЗСУ завдали авіаударів по складах та живій силі росіян: знищені 5 БПЛА та гелікоптер Фото: ЗСУ знищили 5 БПЛА та гелікоптер Ка-52 (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 17 вересня, на різних напрямках зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня та один гелікоптер Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

"Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила близько десяти авіаударів про окупаційних військах", - йдеться в повідомленні.

До того ж завдано вогневого ураження по польових складах боєприпасів, скупченню живої сили та техніки противника, а також і засобах протиповітряної оборони рашистів.

Як повідомлялося, українська авіація за минулу добу вдарила по 13 районах зосередження живої сили та техніки росіян у Луганській області. Також було атаковано три зенітні ракетні комплекси окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 230 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 480 солдатів.

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