ЗСУ завдали авіаударів по складах та живій силі росіян: знищені 5 БПЛА та гелікоптер

У суботу, 17 вересня, на різних напрямках зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня та один гелікоптер Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

До того ж завдано вогневого ураження по польових складах боєприпасів, скупченню живої сили та техніки противника, а також і засобах протиповітряної оборони рашистів.

"Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила близько десяти авіаударів про окупаційних військах", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, українська авіація за минулу добу вдарила по 13 районах зосередження живої сили та техніки росіян у Луганській області. Також було атаковано три зенітні ракетні комплекси окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 230 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 480 солдатів.

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