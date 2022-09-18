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Авиация ВСУ ударила по 16 скоплениям оккупантов и техники в Луганской области, - Гайдай

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Луганская область, Воскресенье 18 сентября 2022 09:38
Авиация ВСУ ударила по 16 скоплениям оккупантов и техники в Луганской области, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская авиация за минувшие сутки ударила по 13-ти районам сосредоточения живой силы и техники россиян в Луганской области. Также были атакованы три зенитных ракетных комплекса оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Наша авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и 3 позициям зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять БПЛА и один вертолет Ка-52 врага ", - написал Гайдай.

По его словам, ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника.

"Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники", - отметил Гайдай.

К тому же, за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, наши бойцы наносят врагу значительные потери на Авдеевском направлении.

Добавим, в ISW предполагают, что ВСУ могут окружить российские войска вокруг Лимана на Донбассе.

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