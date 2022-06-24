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ВСУ ликвидировали наемника ЧВК "Вагнера"

Фото: наемник ЧВК "Вагнера" Илья Мазаев (mazay2020 t.me)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины ликвидировали наемника ЧВК "Вагнера", старшего лейтенанта РФ Илью Мазаева. Российский офицер командовал зенитно-ракетным взводом вражеских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение офицера ВСУ Анатолия Штефана в Twitter.

"Командир зенитно-ракетного взвода старший лейтенант Илья Мазаев "Мазай", автор книги "Их там нет" продолжение своей истории уже не напишет. Официально денацифицирован и демилитаризован", - написал он.

Отметим, что Илья Мазаев был внесен в базу "Миротворца". Его настоящее имя Орлов Евгений Николаевич. Был наемником в ЧВК "Вагнера", принимал участия в боевых действиях в Сирии и Ливии.

Напомним, за 4 месяца полномасштабной войны уничтожены 34 530 российских военных.

Кроме того, 31 мая в Украине был ликвидирован подполковник спецполка Кадырова Заур Димаев.

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Войска РФЧВК ВагнераВойна России против Украины