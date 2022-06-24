ВСУ ликвидировали наемника ЧВК "Вагнера"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение офицера ВСУ Анатолия Штефана в Twitter .

"Командир зенитно-ракетного взвода старший лейтенант Илья Мазаев "Мазай", автор книги "Их там нет" продолжение своей истории уже не напишет. Официально денацифицирован и демилитаризован", - написал он.

Отметим, что Илья Мазаев был внесен в базу "Миротворца". Его настоящее имя Орлов Евгений Николаевич. Был наемником в ЧВК "Вагнера", принимал участия в боевых действиях в Сирии и Ливии.