ЗСУ ліквідували найманця ПВК "Вагнера"

Збройні Сили України ліквідували найманця ПВК "Вагнера", старшого лейтенанта РФ Іллю Мазаєва. Російський офіцер командував зенітно-ракетним взводом ворожих військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офіцера ЗСУ Анатолія Штефана в Twitter.
"Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Ілля Мазаєв "Мазай", автор книги "їх там немає" продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований і демілітаризований", - написав він.
Зазначимо, що Ілля Мазаєв був внесений до бази "Миротворця". Його справжнє ім'я Орлов Євген Миколайович. Був найманцем в ПВК "Вагнера", брав участі в бойових діях в Сирії та Лівії.
Нагадаємо, за 4 місяці повномасштабної війни знищено 34 530 російських військових.
Крім того, 31 травня в Україні був ліквідовано підполковника спецполку Кадирова Заура Дімаєва.