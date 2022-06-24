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ЗСУ ліквідували найманця ПВК "Вагнера"

Фото: найманець ПВК "Вагнера" Ілля Мазаєв (mazay2020 t.me)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні Сили України ліквідували найманця ПВК "Вагнера", старшого лейтенанта РФ Іллю Мазаєва. Російський офіцер командував зенітно-ракетним взводом ворожих військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офіцера ЗСУ Анатолія Штефана в Twitter.

"Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Ілля Мазаєв "Мазай", автор книги "їх там немає" продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований і демілітаризований", - написав він.

Зазначимо, що Ілля Мазаєв був внесений до бази "Миротворця". Його справжнє ім'я Орлов Євген Миколайович. Був найманцем в ПВК "Вагнера", брав участі в бойових діях в Сирії та Лівії.

Нагадаємо, за 4 місяці повномасштабної війни знищено 34 530 російських військових.

Крім того, 31 травня в Україні був ліквідовано підполковника спецполку Кадирова Заура Дімаєва.

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Війська РФПВК ВагнераВійна Росії проти України