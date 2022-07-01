ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ в Украине

За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще 150 своих военных. Общее число потерь РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 35750.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, что за минувшие сутки российские оккупанты понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери войск РФ на 1 июля ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ в Херсонской области уничтожили два танка и бронемашины оккупантов.
Накануне остров Змеиный был освобожден от российских оккупантов. В результате успешных действий ВСУ армия оккупанта утратила контроль над частью акватории Черного моря.