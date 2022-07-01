ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ в Україні

За добу Росія втратила у війні проти України ще 150 своїх військових. Загальна кількість втрат РФ з початку повномасштабного вторгнення становить близько 35750.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, що за минулу добу російські окупанти зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати військ РФ на 1 липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ в Херсонській області знищили два танки і бронемашини окупантів.
Напередодні острів Зміїний був звільнений від російських окупантів. В результаті успішних дій ЗСУ армія окупанта втратила контроль над частиною акваторії Чорного моря.