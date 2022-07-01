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ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ в Україні

Фото: ЗСУ за добу ліквідували 150 окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За добу Росія втратила у війні проти України ще 150 своїх військових. Загальна кількість втрат РФ з початку повномасштабного вторгнення становить близько 35750.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

За даними відомства, що за минулу добу російські окупанти зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати військ РФ на 1 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 35750 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків - 1577 (+4);
  • бойових броньованих машин - 3736 (+10);
  • артилерійських систем - 796 (+6);
  • РСЗВ - 246 (+0);
  • засоби ППО - 105 (+1);
  • літаків - 217 (+0);
  • вертольотів - 186 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 645 (+4);
  • крилаті ракети - 143 (+0);
  • Кораблі / катери - 15 (+1);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2610 (+8);
  • спеціальна техніка - 61 (+0).

Нагадаємо, ЗСУ в Херсонській області знищили два танки і бронемашини окупантів.

Напередодні острів Зміїний був звільнений від російських окупантів. В результаті успішних дій ЗСУ армія окупанта втратила контроль над частиною акваторії Чорного моря.

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