ВСУ в Херсонской области нанесли авиаудар по врагу, уничтожено два танка и бронемашины

В Херсонской области в Белозерской громаде авиаторы ВСУ нанесли парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач ликвидировано 35 российских военных, два модернизированных танка Т-72Б3, а также четыре единицы другой бронированной техники.

Напомним, ранее стало известно, что остров Змеиный освобожден от российских оккупантов. В результате успешных действий ВСУ армия оккупанта утратила контроль над частью акватории Черного моря.

Также мы писали, что вывод российских войск с острова Змеиный в Черном море подтверждается свежими спутниковыми снимками.

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