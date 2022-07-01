ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ в Україні

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 01 липня 2022 09:17
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ в Україні Фото: ЗСУ за добу ліквідували 150 окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За добу Росія втратила у війні проти України ще 150 своїх військових. Загальна кількість втрат РФ з початку повномасштабного вторгнення становить близько 35750.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

За даними відомства, що за минулу добу російські окупанти зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати військ РФ на 1 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 35750 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків - 1577 (+4);
  • бойових броньованих машин - 3736 (+10);
  • артилерійських систем - 796 (+6);
  • РСЗВ - 246 (+0);
  • засоби ППО - 105 (+1);
  • літаків - 217 (+0);
  • вертольотів - 186 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 645 (+4);
  • крилаті ракети - 143 (+0);
  • Кораблі / катери - 15 (+1);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2610 (+8);
  • спеціальна техніка - 61 (+0).

Нагадаємо, ЗСУ в Херсонській області знищили два танки і бронемашини окупантів.

Напередодні острів Зміїний був звільнений від російських окупантів. В результаті успішних дій ЗСУ армія окупанта втратила контроль над частиною акваторії Чорного моря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського
Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського
DAILY
Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків