ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ в Україні
Фото: ЗСУ за добу ліквідували 150 окупантів (Getty Images)
За добу Росія втратила у війні проти України ще 150 своїх військових. Загальна кількість втрат РФ з початку повномасштабного вторгнення становить близько 35750.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, що за минулу добу російські окупанти зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати військ РФ на 1 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 35750 (+150) осіб ліквідовано;
- танків - 1577 (+4);
- бойових броньованих машин - 3736 (+10);
- артилерійських систем - 796 (+6);
- РСЗВ - 246 (+0);
- засоби ППО - 105 (+1);
- літаків - 217 (+0);
- вертольотів - 186 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 645 (+4);
- крилаті ракети - 143 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2610 (+8);
- спеціальна техніка - 61 (+0).
Нагадаємо, ЗСУ в Херсонській області знищили два танки і бронемашини окупантів.
Напередодні острів Зміїний був звільнений від російських окупантів. В результаті успішних дій ЗСУ армія окупанта втратила контроль над частиною акваторії Чорного моря.