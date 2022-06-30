ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России
Фото: за сутки ВСУ ликвидировали еще 150 российских оккупантов (Getty Images)
За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще около 150 своих военных. Общее число потерь РФ за четыре месяца военных действий составляет около 35600.
В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки российские оккупанты понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери войск РФ на 30 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 35600 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1573 (+1),
- боевых бронированных машин - 3726 (+6),
- артиллерийских систем - 790 (+9),
- РСЗО - 246 (+0),
- средства ПВО - 104 (+1),
- самолетов - 217 (+0),
- вертолетов - 185 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 641 (+1),
- крылатые ракеты - 143 (+1),
- корабли / катера - 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2602 (+4),
- специальная техника - 61 (+0).