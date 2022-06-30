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ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России

Фото: за сутки ВСУ ликвидировали еще 150 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще около 150 своих военных. Общее число потерь РФ за четыре месяца военных действий составляет около 35600.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки российские оккупанты понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери войск РФ на 30 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 35600 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1573 (+1),
  • боевых бронированных машин - 3726 (+6),
  • артиллерийских систем - 790 (+9),
  • РСЗО - 246 (+0),
  • средства ПВО - 104 (+1),
  • самолетов - 217 (+0),
  • вертолетов - 185 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 641 (+1),
  • крылатые ракеты - 143 (+1),
  • корабли / катера - 14 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2602 (+4),
  • специальная техника - 61 (+0).

Напомним, авиация Воздушных сил ВСУ нанесла до 20 авиаударов по позициям российских войск по разным направлениям.

Кроме того, украинские военные уничтожили зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" армии РФ.

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