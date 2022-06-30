ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ударная авиация ВСУ уничтожила два состава с боеприпасами и наблюдательный пункт врага

Новина українською →
Киев, Четверг 30 июня 2022 08:10
Ударная авиация ВСУ уничтожила два состава с боеприпасами и наблюдательный пункт врага Фото: авиация ВСУ разбила два состава с боеприпасами (facebook.com/kpszsu)
Автор: Константин Широкун

29 июня ударная авиация Воздушных сил ВСУ совершила до двадцати групповых авиаударов по позициям российских войск по разным направлениям, уничтожая живую силу и технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24 поразили командно-наблюдательный пункт врага, два состава боеприпасов, а также состав ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того, ударная авиация ВСУ в ходе боевых вылетов уничтожала технику и живую силу врага, особенно активно она отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха подразделения сил обороны Украины.

Напомним, ранее стало известно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали 35 тысяч российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожено 150 военных страны-агрессора. Ранее также появились первые фото и видео того, как немецкая артиллерия работает на фронтах Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Вооруженные силы Украины ВВС
NEWS
Британская разведка назвала центр боев за Донбасс
Британская разведка назвала центр боев за Донбасс
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией