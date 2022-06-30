RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії

Фото: за добу ЗСУ ліквідували ще 150 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За добу Росія втратила у війні проти України ще близько 150 своїх військових. Загальна кількість втрат РФ за чотири місяці військових дій становить близько 35600.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.

У відомстві повідомили, що за минулу добу російські окупанти зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати військ РФ на 30 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 35600 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків - 1573 (+1),
  • бойових броньованих машин - 3726 (+6),
  • артилерійських систем - 790 (+9),
  • РСЗВ - 246 (+0),
  • засоби ППО - 104 (+1),
  • літаків - 217 (+0),
  • вертольотів - 185 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1),
  • крилаті ракети - 143 (+1),
  • Кораблі / катери - 14 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4),
  • спеціальна техніка - 61 (+0).

Нагадаємо, авіація Повітряних сил ЗСУ завдала до 20 авіаударів по позиціях російських військ за різними напрямками.

Крім того, українські військові знищили зенітний гарматно-ракетний комплекс "Панцир-С1" армії РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійська РФВійна Росії проти України