Войска РФ пытались выбить ВСУ из освобожденных сел Херсонской области, атаки были отражены

Парными вертолетными налетами российские Ми-8 пытались выбить подразделения ВСУ из только что освобожденных населенных пунктов Херсонской области, но атаки были отбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также групповой налет вражеских вертолетов на север Херсонской области был отражен переносными зенитно-ракетными комплексами. Украинская авиация отработала семь воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, скоплением вражеской силы и техники, а также двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Благодаря точным ударам российской армией за день потеряно более 40 солдат, две гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", а также несколько единиц автомобильной техники и полевой склад горюче-смазочных материалов.

Одесскую область враг обстреливал ракетами. Одна ракета уничтожена над Одесским районом, еще пять атаковали черноморское побережье в районе Измаила. Благодаря ограниченному использованию береговой полосы повреждения минимизированы, жертв нет.

В Черном море продолжается операция на острове, есть подтверждение поражения еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-С1" армии РФ.