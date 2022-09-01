ВСУ ликвидировали более 48 тысяч российских оккупантов, - Генштаб

За прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 450 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 48350 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.
Общие боевые потери России на 1 сентября ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ на юге уничтожили более 200 оккупантов и шесть складов боеприпасов.
Кроме того, украинские бойцы сбили очередной вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью.
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