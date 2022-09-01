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ВСУ на юге уничтожили более 200 оккупантов и шесть складов боеприпасов

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Херсонская область, Четверг 01 сентября 2022 02:43
ВСУ на юге уничтожили более 200 оккупантов и шесть складов боеприпасов Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

За минувшие сутки украинские военные уничтожили на Южном направлении 201 российского захватчика, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники, а также шесть складов боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Как отмечается, авиация ВСУ нанесла 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командных и опорных пунктах, логистических центрах, транспортных путях и боевых позициях.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по вражеским пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационных, реактивным системам залпового огня и средствам ПВО.

Налаженная захватчиками понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена. Потери врага составляют: 201 военный, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники.

"Метко уничтожены тяжелая огнеметная система "Сонцепек", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3", пять гаубиц "Мста-Б", самоходная гаубица "Акация", две самоходные артустановки, три мобильных миномета. Ликвидировано шесть складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 августа ВСУ на юге уничтожили четыре склада боеприпасов и 117 оккупантов.

Кроме того, украинские бойцы сбили очередной вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью.

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