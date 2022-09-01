ЗСУ ліквідували понад 48 тисяч російських окупантів, - Генштаб

За минулу добу українські військові ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 48350 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 1 вересня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили понад 200 окупантів і шість складів боєприпасів.
Крім того, українські бійці збили черговий ворожий безпілотник у небі над Херсонською областю.
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