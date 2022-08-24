ВСУ ликвидировали почти 46 тысяч военных РФ за шесть месяцев войны

За шесть месяцев полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 45700 военнослужащих. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 24 августа ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ ночью сбили российский ударный вертолет Ка-52.
Кроме того, 23 августа украинские военные "приземлили" еще пять вражеских беспилотников.
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