ЗСУ ліквідували майже 46 тисяч військових РФ за шість місяців війни

За шість місяців повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 45700 військовослужбовців. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 24 серпня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ вночі збили російський ударний вертоліт Ка-52.
Крім того, 23 серпня українські військові "приземлили" ще п'ять ворожих безпілотників.
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