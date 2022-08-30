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ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ

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Вівторок 30 серпня 2022 09:31
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ Фото: ЗСУ ліквідували 450 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47550 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 30 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 47550 (+450) осіб ліквідовано;
  • танків - 1954 (+7);
  • бойових броньованих машин - 4294 (+25);
  • артилерійських систем - 1079 (+19);
  • РСЗВ - 282 (+3);
  • засоби ППО - 151 (+2);
  • літаків - 234 (+0);
  • гелікоптерів - 204 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 847 (+3);
  • крилаті ракети - 196 (+0);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29);
  • спеціальної техніки - 103 (+2).

Нагадаємо, ЗСУ на півдні за добу знищили до 82 солдатів і 30 одиниць техніки.

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