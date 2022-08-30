ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47550 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку. Загальні бойові втрати Росії на 30 серпня орієнтовно склали: особового складу - близько 47550 (+450) осіб ліквідовано;

танків - 1954 (+7);

бойових броньованих машин - 4294 (+25);

артилерійських систем - 1079 (+19);

РСЗВ - 282 (+3);

засоби ППО - 151 (+2);

літаків - 234 (+0);

гелікоптерів - 204 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 847 (+3);

крилаті ракети - 196 (+0);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29);

спеціальної техніки - 103 (+2). Нагадаємо, ЗСУ на півдні за добу знищили до 82 солдатів і 30 одиниць техніки.