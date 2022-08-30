ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
Фото: ЗСУ ліквідували 450 російських окупантів (Getty Images)
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47550 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 30 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 47550 (+450) осіб ліквідовано;
- танків - 1954 (+7);
- бойових броньованих машин - 4294 (+25);
- артилерійських систем - 1079 (+19);
- РСЗВ - 282 (+3);
- засоби ППО - 151 (+2);
- літаків - 234 (+0);
- гелікоптерів - 204 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 847 (+3);
- крилаті ракети - 196 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29);
- спеціальної техніки - 103 (+2).
Нагадаємо, ЗСУ на півдні за добу знищили до 82 солдатів і 30 одиниць техніки.
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