ВСУ ликвидировали 200 оккупантов за сутки: названы новые потери РФ в Украине

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 500 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери противника на 14 июня ориентировочно составляют:
Напомним, украинские военные на южном направлении уничтожили два российских беспилотника.
Ранее сообщалось, что за 13 июня подразделения ВСУ на востоке Украины за день поразили два склада противника с боеприпасами, а также один склад с ГСМ.