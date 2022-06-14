Украинские военные на юге уничтожили несколько беспилотников и гаубицу

ВСУ на южном направлении уничтожили два беспилотника, также из стрелкового оружия сбит обычный квадрокоптер, которым армия РФ выполняла авиаразведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОК "Юг".

Кроме того, при выполнении огневых задач, в том числе и ракетно-артиллерийскими подразделениями украинской армии, оккупантам нанесен ущерб в количестве 28 солдат и 10 единиц техники, среди которых гаубица "Мста-Б", командно-штабная машина,пять единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что за 13 июня подразделения ВСУ на востоке Украины за день поразили два склада противника с боеприпасами, а также один склад с ГСМ. Кроме того, украинским военным удалось сбить беспилотник.

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