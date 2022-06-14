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ВСУ на востоке уничтожили три склада, несколько бронемашин и беспилотник

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Киев, Вторник 14 июня 2022 02:37
ВСУ на востоке уничтожили три склада, несколько бронемашин и беспилотник ВСУ на востоке уничтожили три склада и несколько бронемашин (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Подразделения ВСУ на востоке Украины за день поразили два склада противника с боеприпасами, а также один склад с ГСМ. Кроме того, украинским военным удалось сбить беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативно-тактической группировки "Восток".

Также защитники Украины за день уничтожили 48 солдат противника, одну БМП, несколько единиц специальной инженерной техники, а также два минометных расчета.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, наши бойцы продолжали ожесточенные бои на территории Северодонецка и отбили вражеский штурм на Славянск.

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