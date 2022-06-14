ЗСУ ліквідували 200 окупантів за добу: названі нові втрати РФ в Україні

Збройні Сили України за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Всього Росія втратила у війні проти України близько 32 500 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати противника на 14 червня орієнтовно становлять:
Нагадаємо, українські військові на південному напрямку знищили два російських безпілотника.
Раніше повідомлялося, що за 13 червня підрозділи ЗСУ на сході України за день вразили два склади противника з боєприпасами, а також один склад з ПММ.