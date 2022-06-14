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ВСУ ликвидировали 200 оккупантов за сутки: названы новые потери РФ в Украине

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Киев, Вторник 14 июня 2022 09:33
ВСУ ликвидировали 200 оккупантов за сутки: названы новые потери РФ в Украине Фото: ВСУ ликвидировали 200 оккупантов за сутки (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 500 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери противника на 14 июня ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 32 500 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1434 (+2),
  • боевых бронированных машин - 3503 (+11),
  • артиллерийских систем - 721 (+3),
  • РСЗО - 229 (+3),
  • средства ПВО - 97 (+0),
  • самолетов - 213 (+0),
  • вертолетов - 179 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 588 (+3),
  • крылатые ракеты - 125 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13),
  • специальная техника - 54 (+0).

Напомним, украинские военные на южном направлении уничтожили два российских беспилотника.

Ранее сообщалось, что за 13 июня подразделения ВСУ на востоке Украины за день поразили два склада противника с боеприпасами, а также один склад с ГСМ.

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