ВСУ ликвидировали 200 оккупантов за сутки: названы новые потери РФ в Украине
Фото: ВСУ ликвидировали 200 оккупантов за сутки (Getty Images)
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 500 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери противника на 14 июня ориентировочно составляют:
- личного состава - около 32 500 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1434 (+2),
- боевых бронированных машин - 3503 (+11),
- артиллерийских систем - 721 (+3),
- РСЗО - 229 (+3),
- средства ПВО - 97 (+0),
- самолетов - 213 (+0),
- вертолетов - 179 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 588 (+3),
- крылатые ракеты - 125 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13),
- специальная техника - 54 (+0).
Напомним, украинские военные на южном направлении уничтожили два российских беспилотника.
Ранее сообщалось, что за 13 июня подразделения ВСУ на востоке Украины за день поразили два склада противника с боеприпасами, а также один склад с ГСМ.