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ЗСУ ліквідували 200 окупантів за добу: названі нові втрати РФ в Україні

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Київ, Вівторок 14 червня 2022 09:33
ЗСУ ліквідували 200 окупантів за добу: названі нові втрати РФ в Україні Фото: ЗСУ ліквідували 200 окупантів за добу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні Сили України за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Всього Росія втратила у війні проти України близько 32 500 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

За даними відомства, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника на 14 червня орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків - 1434 (+2),
  • бойових броньованих машин - 3503 (+11),
  • артилерійських систем - 721 (+3),
  • РСЗВ - 229 (+3),
  • засоби ППО - 97 (+0),
  • літаків - 213 (+0),
  • вертольотів - 179 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),
  • крилаті ракети - 125 (+0),
  • Кораблі / катери - 13 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13),
  • спеціальна техніка - 54 (+0).

Нагадаємо, українські військові на південному напрямку знищили два російських безпілотника.

Раніше повідомлялося, що за 13 червня підрозділи ЗСУ на сході України за день вразили два склади противника з боєприпасами, а також один склад з ПММ.

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