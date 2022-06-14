ЗСУ ліквідували 200 окупантів за добу: названі нові втрати РФ в Україні
Фото: ЗСУ ліквідували 200 окупантів за добу (Getty Images)
Збройні Сили України за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Всього Росія втратила у війні проти України близько 32 500 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати противника на 14 червня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1434 (+2),
- бойових броньованих машин - 3503 (+11),
- артилерійських систем - 721 (+3),
- РСЗВ - 229 (+3),
- засоби ППО - 97 (+0),
- літаків - 213 (+0),
- вертольотів - 179 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- Кораблі / катери - 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13),
- спеціальна техніка - 54 (+0).
Нагадаємо, українські військові на південному напрямку знищили два російських безпілотника.
Раніше повідомлялося, що за 13 червня підрозділи ЗСУ на сході України за день вразили два склади противника з боєприпасами, а також один склад з ПММ.