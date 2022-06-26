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ВСУ ликвидировали 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине

Фото: за сутки российские войска лишились 150 человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 34 850 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, за минувшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Общие боевые потери оккупантов на 26 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 34850 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1532 (+21),
  • боевых бронированных машин - 3659 (+14),
  • артиллерийских систем - 764 (+0),
  • РСЗО - 243 (+2),
  • средства ПВО - 99 (+0),
  • самолетов - 217 (+0),
  • вертолетов - 184 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 630 (+4),
  • крылатые ракеты - 139 (+2),
  • корабли / катера - 14 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2564 (+4),
  • специальная техника - 60 (+0).

Напомним, накануне на Донбассе ВСУ разбили колонну российской военной техники.

Ранее механизированная бригада имени гетьмана Ивана Мазепы показала, как уничтожают российских оккупантов в Марьинке под Донецком.

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