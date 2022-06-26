ВСУ ликвидировали 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 34 850 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, за минувшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Кураховском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов на 26 июня ориентировочно составили:
Напомним, накануне на Донбассе ВСУ разбили колонну российской военной техники.
Ранее механизированная бригада имени гетьмана Ивана Мазепы показала, как уничтожают российских оккупантов в Марьинке под Донецком.