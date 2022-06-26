ЗСУ ліквідували 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні

За минулу добу Збройні сили України знищили щонайменше 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 34 850 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів на 26 червня орієнтовно склали:
Нагадаємо, напередодні на Донбасі ЗСУ розбили колону російської військової техніки.
Раніше механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи показала, як знищують російських окупантів у Мар'їнці під Донецьком.