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ЗСУ ліквідували 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні

Фото: за добу російські війська втратили 150 осіб (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройні сили України знищили щонайменше 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 34 850 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.

За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Загальні бойові втрати окупантів на 26 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків - 1532 (+21),
  • бойових броньованих машин - 3659 (+14),
  • артилерійських систем - 764 (+0),
  • РСЗВ - 243 (+2),
  • засоби ППО - 99 (+0),
  • літаків - 217 (+0),
  • вертольотів - 184 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),
  • крилаті ракети - 139 (+2),
  • Кораблі / катери - 14 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4),
  • спеціальна техніка - 60 (+0).

Нагадаємо, напередодні на Донбасі ЗСУ розбили колону російської військової техніки.

Раніше механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи показала, як знищують російських окупантів у Мар'їнці під Донецьком.

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