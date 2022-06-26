ВСУ ликвидировали 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
Фото: за сутки российские войска лишились 150 человек (Getty Images)
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 34 850 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, за минувшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Кураховском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов на 26 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 34850 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1532 (+21),
- боевых бронированных машин - 3659 (+14),
- артиллерийских систем - 764 (+0),
- РСЗО - 243 (+2),
- средства ПВО - 99 (+0),
- самолетов - 217 (+0),
- вертолетов - 184 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 630 (+4),
- крылатые ракеты - 139 (+2),
- корабли / катера - 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2564 (+4),
- специальная техника - 60 (+0).
Напомним, накануне на Донбассе ВСУ разбили колонну российской военной техники.
Ранее механизированная бригада имени гетьмана Ивана Мазепы показала, как уничтожают российских оккупантов в Марьинке под Донецком.