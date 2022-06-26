ЗСУ ліквідували 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
Фото: за добу російські війська втратили 150 осіб (Getty Images)
За минулу добу Збройні сили України знищили щонайменше 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 34 850 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
За даними відомства, за минулу добу війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів на 26 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків - 1532 (+21),
- бойових броньованих машин - 3659 (+14),
- артилерійських систем - 764 (+0),
- РСЗВ - 243 (+2),
- засоби ППО - 99 (+0),
- літаків - 217 (+0),
- вертольотів - 184 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),
- крилаті ракети - 139 (+2),
- Кораблі / катери - 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4),
- спеціальна техніка - 60 (+0).
Нагадаємо, напередодні на Донбасі ЗСУ розбили колону російської військової техніки.
Раніше механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи показала, як знищують російських окупантів у Мар'їнці під Донецьком.