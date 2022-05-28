ВСУ в Херсонской области контратаковали противника. Названы потери российской армии
Украинские военные провели несколько контратак в Херсонской области. В результате противник потерял 63 человека и 19 единиц боевой техники, среди которой три танка Т-72, пять единиц другой бронированной техники, а также две артиллерийские системы и шесть вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Сообщается, что на южном направлении противник продолжает укреплять свою оборону. В целях обеспечения строительными материалами оккупанты возобновили работу цементных и бетонных заводов.
Ранее мы сообщали, что на юге Украины ВСУ контратаковали противника. Боевые действия проходили в населенном пункте Давидов Брод. Украинские военные предпринимают попытки разрезать российскую правобережную группировку пополам.
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