ru ua
Сб, 28 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ в Херсонской области контратаковали противника. Названы потери российской армии

Новина українською →
Киев, Суббота 28 мая 2022 02:22
ВСУ в Херсонской области контратаковали противника. Названы потери российской армии Разбитая техника РФ (Фото: t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные провели несколько контратак в Херсонской области. В результате противник потерял 63 человека и 19 единиц боевой техники, среди которой три танка Т-72, пять единиц другой бронированной техники, а также две артиллерийские системы и шесть вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Сообщается, что на южном направлении противник продолжает укреплять свою оборону. В целях обеспечения строительными материалами оккупанты возобновили работу цементных и бетонных заводов.

Ранее мы сообщали, что на юге Украины ВСУ контратаковали противника. Боевые действия проходили в населенном пункте Давидов Брод. Украинские военные предпринимают попытки разрезать российскую правобережную группировку пополам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Войска РФ Вторжение России в Украину
NEWS
Украинские военные подняли шум в Херсонской области. Арестович говорит о контратаке
Украинские военные подняли шум в Херсонской области. Арестович говорит о контратаке
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада