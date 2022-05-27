Украинские военные подняли шум в Херсонской области. Арестович говорит о контратаке
На юге Украины ВСУ контратаковали противника. Боевые действия проходили в населенном пункте Давидов Брод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советник главы ОП Украины Алексея Арестовича.
"В Херсонской области интересные события. На Давидов Брод сегодня объявили чуть ли не наше контрнаступление, которое должна разрезать группировка. Я бы такого статуса ему пока не дал, но предоставил бы статус удачной контратаки украинских войск. Но она не очень мала, потому что там очень суетился противник и был сбит Су-35 при попытке перехватить украинские штурмовики", - говорит Арестович.
Он добавляет, что это похоже на нашу попытку разрезать российскую правобережную группировку пополам.
"Русские очень испугались. История очень перспективная", - подытожил советник главы ОП Украины.
Напомним, 27 мая украинские защитники сбили вражеский истребитель Су-35 в небе над Херсонской областью. Российский самолет "охотился" на украинские штурмовики.
В Генштабе ВСУ сообщают, после многочисленных потерь, российские военные стали доукомплектовывать свои подразделения дополнительной техникой. На территорию Херсонской области стягивают БМП, РСЗО и автомобильную технику.