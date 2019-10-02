ЗСУ готові до розведення сил на Донбасі

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Процес реалізовується на основі досягнутих раніше домовленостей

У Збройних силах України заявили про готовність приступити до процесу розведення сил (військ) в окремих районах Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як зазначили у відомстві, процес розведення військ дозволить створити ділянки безпеки для роботи міжнародних гуманітарних організацій, а також дозволить провести розмінування територій.

"Збройні сили України технічно готові до процесу розведення, дотримуючись всіх взятих зобов'язань, і зроблять все можливе, щоб запобігти втрати в рядах українських військовослужбовців і захистити людей", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що основною умовою для початку розведення військ є дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів.

"Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування і є дзеркальним, тобто таким яка повинна здійснюватися обома сторонами. Процес розведення військ буде відбуватися послідовно, у два етапи: перший етап - відвід особового складу з обох сторін, другий - демонтаж інженерних споруд і подальше розмінування територій. Якщо зазначені умови не виконуються, процес розведення військ припиняється", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що на сьогодні в Станиці Луганській завершився перший етап розведення, і йде процес демонтажу інженерних споруд. Такими ділянками розведення стануть населені пункти Золоте і Петрівське.

Зазначається, що ВСУ під час розведення будуть надавати допомогу мирному населенню, а також співпрацювати з місцевою владою в рамках реалізації гуманітарних проектів. Проекти з відновлення інфраструктури не будуть зупинені.

Також в Міноборони попередили, що якщо російсько-окупаційні війська будуть ігнорувати домовленості і спробують повернутися на раніше займані позиції, українські військовослужбовці будуть діяти згідно з законом про право військовослужбовців використовувати зброю в разі загрози їхньому життю.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі, сторони домовилися про розведення військ в Петровському і Золотом. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик заявив, що розведення сил має відбутися 7 жовтня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня українська делегація під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала "формулу Штайнмайера".