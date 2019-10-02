Рада урегулировала применение боевой техники и оружия в особый период

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект поддержали 307 народных депутатов

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1224 "О внесении изменений к некоторым законам Украины о применении Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 307 нардепов

Законом закрепляется право соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены путем внесения изменений в названия и части первой статьи 1-1 закона "О Вооруженных силах Украины".

Также разрешается применение специальных средств военнослужащими Государственной специальной службы транспорта, работниками подразделений военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта, а также оружия военнослужащими Государственной специальной службы транспорта.

Напомним, ранее комитет по нацбезопасности предложил Раде принять проект закона №1224 во втором чтении. В первом чтении рада приняла этот закон 20 сентября 278 голосами народных депутатов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Верховной раде создадут рабочую группу по наработке законопроекта изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине". В рабочую группу планируют включить представителей ведомств, занимающихся разминированием. В частности, Министерство обороны, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел.