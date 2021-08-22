ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ВСУ должны быть готовы к наступлению: Залужный сделал заявление

Новина українською →
Киев, Воскресенье 22 августа 2021 13:21
ВСУ должны быть готовы к наступлению: Залужный сделал заявление Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Анастасия Рокитна

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы должны развиваться и совершенствовать свою тактику. Армии нужно готовиться к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главнокомандующего на "Форуме 30".

По его словам, война на Востоке продолжается, почти каждый день - убитые и раненые.

"Сегодня мне очень хотелось бы, чтобы ВСУ получали от государства необходимое - соответствующее вооружение и военную технику... ВСУ должны развиваться, совершенствовать тактику... И самое главное - подготовка к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий", - заявил Залужный.

Ранее сообщалось, что боевики начнут военные сборы на Донбассе в День независимости.

Напомним, боевики на Донбассе разместили десятки единиц военной техники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донбасс
NEWS
В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель
В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского