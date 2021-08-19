Танки, "Грады", ЗРК: боевики на Донбассе разместили десятки единиц военной техники

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса запрещенную военную технику. Им удалось выяснить, что оккупанты разместили в Луганской и Донецкой области "Грады", ЗРК, гаубицы и другое вооружение, нарушив все договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 18 августа.

ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой области.

Беспилотник наблюдателей засек их на территории полигона около н. п. Бойковское (бывшее Тельманово). Там оккупанты разместили 6 реактивных систем залпового огня "Град", 6 танков Т-72 и 6 минометов "Сани" 120-го калибра.

В ОБСЕ отмечают что в этом районе, в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.

Кроме того, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 27 танков (Т-72 и Т-64), 12 гаубиц "Лягушка" 122-го калибра, 6 противотанковых пушек "Рапира", 1 миномет "Сани" 120-го калибра и 10 зенитных ракетных комплексов "Стрела" на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской области.

Всю эту технику оккупанты разместили в районе н. п. Терновое (Донецкая область) и в районе Мирного возле Луганска.

Кроме того, вблизи линии соприкосновения в Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 13 БМП, 1 бронетранспортер и боевую бронированную машину неустановленного типа. Эту технику засек беспилотник ОБСЕ на полигоне около н. п. Бойковское.