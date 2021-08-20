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Боевики начнут военные сборы на Донбассе в День независимости, - разведка

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Пятница 20 августа 2021 13:08
Боевики начнут военные сборы на Донбассе в День независимости, - разведка Фото: боевики на Донбассе проведут военные сборы (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе боевики завершают подготовку к сборам военнообязанных запаса. Их проведение запланировано с 24 по 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

В течение недели в соединениях и частях (Донецк) и 2 (Луганск) АК противника уточнен приписной состав, который будет привлекаться к сборам, и осуществлено оповещения повестками резервистов по местам работы.

"Кроме того, завершается развертывание палаточных городков для размещения указанных лиц и подготовка пунктов приема личного состава и техники", - говорится в сообщении украинской разведки.

Напомним, вчера сепаратистские СМИ сообщили о планах боевиков провести военные сборы, чтобы мобилизовать тысячу человек.

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