Боевики начнут военные сборы на Донбассе в День независимости, - разведка

На Донбассе боевики завершают подготовку к сборам военнообязанных запаса. Их проведение запланировано с 24 по 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны .

В течение недели в соединениях и частях (Донецк) и 2 (Луганск) АК противника уточнен приписной состав, который будет привлекаться к сборам, и осуществлено оповещения повестками резервистов по местам работы.

"Кроме того, завершается развертывание палаточных городков для размещения указанных лиц и подготовка пунктов приема личного состава и техники", - говорится в сообщении украинской разведки.