ЗСУ мають бути готові до наступу: Залужний зробив заяву
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Збройні сили повинні розвиватися і вдосконалювати свою тактику. Армії потрібно готуватися до ведення наступальних дій зі звільнення окупованих територій України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головнокомандувача на "Форумі 30".
За його словами, війна на Сході триває, майже щодня - вбиті і поранені.
"Сьогодні мені дуже хотілося б, щоб ЗСУ отримували від держави необхідне - відповідне озброєння і військову техніку... ЗСУ мають розвиватися, удосконалювати тактику... І найголовніше - підготовка до ведення наступальних дій зі звільнення окупованих територій", - заявив Залужний.
Раніше повідомлялося, що бойовики почнуть військові збори на Донбасі в День незалежності.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі розмістили десятки одиниць військової техніки.