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ВСУ за день на Востоке уничтожили два склада и больше 20 единиц техники россиян

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Украина, Пятница 17 июня 2022 23:07
ВСУ за день на Востоке уничтожили два склада и больше 20 единиц техники россиян Фото: Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На восточном направлении в течение 17 июня украинскими военными были уничтожены 21 единица вражеской техники, а также два склада боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Восток".

Так, военнослужащие ВСУ уничтожили сегодня:

  • личного состава – 15;
  • пушек – 1;
  • минометов – 1;
  • АТТ – 19;
  • складов с боеприпасами - 2

Напомним, как сообщалось, в ночь на 17 июня Вооруженные силы Украины поразили ракетами Harpoon корабль-буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех". Удар по нему пришелся в то время, когда он перевозил на остров Змеиный боеприпасы, оружие и личный состав ЧФ РФ.

Позже стало известно, что он затонул.

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