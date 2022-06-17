ВСУ за день на Востоке уничтожили два склада и больше 20 единиц техники россиян

На восточном направлении в течение 17 июня украинскими военными были уничтожены 21 единица вражеской техники, а также два склада боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Восток".

Напомним, как сообщалось, в ночь на 17 июня Вооруженные силы Украины поразили ракетами Harpoon корабль-буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех". Удар по нему пришелся в то время, когда он перевозил на остров Змеиный боеприпасы, оружие и личный состав ЧФ РФ.

Позже стало известно, что он затонул.