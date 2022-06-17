ЗСУ за день на Сході знищили два склади та понад 20 одиниць техніки росіян
Фото: українські військові продовжують знищувати окупантів (Getty Images)
На східному напрямку протягом 17 червня українськими військовими було знищено 21 одиницю ворожої техніки, а також два склади боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОТУ "Схід".
Так, військовослужбовці ЗСУ знищили сьогодні:
- особового складу - 15;
- гармат - 1;
- мінометів - 1;
- АТТ - 19;
- складів з боєприпасами - 2
Нагадаємо, як повідомлялося, в ніч на 17 червня Збройні сили України вразили ракетами Harpoon корабель-буксир Чорноморського флоту РФ "Василь Бех". Удар по ньому припав в той час, коли він перевозив на острів Зміїний боєприпаси, зброю і особовий склад ЧФ РФ.
Пізніше стало відомо, що він затонув.