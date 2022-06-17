ВСУ нанесли удар по российскому буксиру с ЗРК "ТОР" на борту

Украинские военные нанесли удар по буксиру черноморского флота РФ "Василий Бех", на борту которого находился зенитно-ракетный комплекс "ТОР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военно-морских сил ВСУ в Telegram .

В ведомстве сообщили, что удар был нанесен во время транспортировки буксиром на остров Змеиных боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота.

"Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало Военно-морским силам Украины ВС Украины демилитаризировать российских захватчиков", - говорится в сообщении.