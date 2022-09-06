ВСУ бьют по россиянам из HIMARS, используя их "наведение телефона". Признание оккупанта

"Я уже полпачки сигарет скурил б*ять. У нас уже тут 300-е есть. Рядом с нами еще пацаны стояли из Белогорска, из 165-й бригады. Осколками зах*ярило третий раз. Под танк лягли, по танку все попало. У пацанов там окопы, ничего не было, их там заху*рило в руки, ноги, кому в спину", - рассказал он.

Супруга оккупанта, удивляясь такому, списывает все на прорыв, но российский солдат отрицает, объясняя происходящее ударами HIMARS.

"Хаймерсы бл*ть ебу*ие. Они дальнобойные. И наш танк подбили тоже, - говорит оккупант. - Истребитель наш полетел обратно, не вернулся. Походу его сбили. Вот эти два прилета прям по наведению моего телефона".