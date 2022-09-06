ЗСУ б'ють по росіянам з HIMARS, використовуючи їх "наведення телефону". Зізнання окупанта

Російський окупант скаржиться на атаки ЗСУ та роботу HIMARS на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки.

"Я уже полпачки сигарет скурил б*ять. У нас уже тут 300-е есть. Рядом с нами еще пацаны стояли из Белогорска, из 165-й бригады. Осколками зах*ярило третий раз. Под танк лягли, по танку все попало. У пацанов там окопы, ничего не было, их там заху*рило в руки, ноги, кому в спину", - розповів він.

Дружина окупанта, дивуючись такому, списує на прорив, але російський солдат заперечує, пояснюючи те, що відбувається, ударами HIMARS.

"Хаймерсы бл*ть ебу*ие. Они дальнобойные. И наш танк подбили тоже, - каже окупант. - Истребитель наш полетел обратно, не вернулся. Походу его сбили. Вот эти два прилета прям по наведению моего телефона".