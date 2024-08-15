Вступники на контракт можуть перейти на вільні бюджетні місця: деталі

Вступники пільгових категорій, які були зараховані на бакалаврат за контрактом, мають можливість переведення на вакантні бюджетні місця. Для цього необхідно спочатку бути зарахованим на контракт за обраною спеціальністю.
РБК-Україна із посиланням на дані "Освіта.ua" розбиралося в умовах зарахування на бюджет у 2024 році.
Процедура переведення на місця держзамовлення триватиме до 17 серпня 2024 року. Таке переведення проводиться на вакантні місця в рейтингових списках, на які не скористалися своїм правом інші вступники. Вступники, які бажають перейти на бюджетні місця, спочатку повинні бути зараховані на контракт за обраною спеціальністю
Процедура переведення здійснюватиметься для вступників, які не скористалися своїм правом на зарахування на бюджет за результатами рейтингових списків. Особливу увагу приділятимуть тим, хто має передбачені законом пільги. Перелік осіб, які мають право на переведення на бюджетні місця, визначено у пунктах 10 і 11 розділу VIII Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти.
У 2024 році діти загиблих захисників України мають пріоритетне право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення. Це стосується тих, хто вже зарахований на навчання за контрактом або іншими джерелами фінансування.
Зокрема, на вакантні бюджетні місця можуть бути переведені:
Переведення інших категорій вступників відбуватиметься відповідно до їх конкурсного бала та наявності вакантних місць. Термін переведення для всіх категорій вступників триває до 17 серпня 2024 року.
Вступники, які належать до певних пільгових категорій, можуть бути переведені на вакантні бюджетні місця за умови наявності конкурсного бала не менше 130. Це стосується осіб з інвалідністю, дітей з багатодітних сімей та інших категорій, визначених законодавством.
Зокрема, на вакантні місця державного або регіонального замовлення можуть бути переведені:
Важливо відзначити, що право на переведення на бюджетні місця мають лише ті вступники, які раніше не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного або регіонального замовлення.
Переведення на вакантні місця державного та регіонального замовлення здійснюється за чіткою послідовністю відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти. Основні етапи та умови переведення є такими:
Важливо, що документи, які підтверджують право на спеціальні умови для переведення, мають бути подані особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на контракт. Несвоєчасно подані документи розглядаються лише в межах наявного залишку бюджетних місць.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні розпочалася реєстрація на спеціальну сесію єдиного вступного іспиту та про те, скільки вона триватиме.
Також ми писали, коли та в якій формі почнеться навчальний рік у 2024 році.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.