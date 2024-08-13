Стартувала реєстрація на спеціальну сесію ЄВІ: все, що треба знати вступникам

РБК-Україна із посиланням на " Освіта.ua " розповідає, хто отримає додаткову можливість скласти ЄВІ та до якого часу можна зареєструватися.

Реєстрація на спеціально організовану сесію ЄВІ стартувала 12 серпня. Ця сесія є можливістю для тих, хто не зміг взяти участь в основній чи додатковій сесії, або для тих, хто хоче покращити свій результат, пересклавши іспит.

Реєстрація триватиме до 19 серпня. Вступники мають звернутися до приймальної комісії свого навчального закладу особисто або дистанційно та надати скановані копії необхідних документів.

Участь у спеціальній сесії є платною і коштує 879 гривень. Реєстрація буде завершена лише після того, як кошти від вступника надійдуть на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти. Сплатити цей внесок можна до 22 серпня.

Спеціальна сесія ЄВІ відбудеться з 12 до 14 вересня.

Для чого необхідно складати ЄВІ

У 2024 році для вступу на магістратуру абітурієнти мають складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) або єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Щоб вступити на будь-яку спеціальність на основі вже здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, необхідно пройти ЄВІ.

Для тих, хто обирає спеціальності в таких галузях знань, як «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», «Освіта / Педагогіка» (за винятком «Фізичної культури та спорту»), «Інформаційні технології» та «Сфера обслуговування», крім ЄВІ, потрібно додатково скласти ЄФВВ.

Реєстрація абітурієнтів є обов’язковою умовою для участі у ЄВІ та ЄФВВ і подальшого вступу на магістратуру.

Документи для реєстрації на ЄВІ

Для реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ вступники мають надати скановані копії або фотокопії низки документів, які потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії або через інший визначений канал зв'язку. Ось перелік необхідних документів:

Заява-анкета. Заповнена заява з інформацією, потрібною для оформлення екзаменаційного листка. Важливо, щоб вона була підписана кваліфікованим електронним підписом вступника.

Заповнена заява з інформацією, потрібною для оформлення екзаменаційного листка. Важливо, щоб вона була підписана кваліфікованим електронним підписом вступника. Документ, що посвідчує особу. Паспорт або інший офіційний документ, що підтверджує особу вступника.

Паспорт або інший офіційний документ, що підтверджує особу вступника. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Якщо особа через релігійні переконання відмовляється від отримання цього номера, необхідно надати документ, який підтверджує причину невнесення РНОКПП до анкети.

Якщо особа через релігійні переконання відмовляється від отримання цього номера, необхідно надати документ, який підтверджує причину невнесення РНОКПП до анкети. Документ про здобутий ступінь вищої освіти . Це стосується осіб, які вже завершили навчання. Ті, хто ще навчається, повинні надати довідку з навчального закладу, яка підтверджує планове завершення навчання та отримання диплома в рік вступу.

. Це стосується осіб, які вже завершили навчання. Ті, хто ще навчається, повинні надати довідку з навчального закладу, яка підтверджує планове завершення навчання та отримання диплома в рік вступу. Медичний висновок (за формою 086-3/о). Необхідний у випадках, коли вступнику потрібні особливі умови під час складання іспиту.

Необхідний у випадках, коли вступнику потрібні особливі умови під час складання іспиту. Фотокартка для документів. Чорно-біла або кольорова фотографія, яка відповідає віку вступника.

Після отримання документів приймальна комісія перевіряє їх наявність і достовірність. Якщо все в порядку, вступнику повідомляють, що документи прийняті до опрацювання. У разі потреби в додатковій перевірці або надання неповного комплекту документів, комісія інформує про це вступника і вказує на причину відмови або необхідність доопрацювання.