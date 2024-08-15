Поступающие на контракт могут перейти на свободные бюджетные места: детали

Поступающие льготных категорий, которые были зачислены на бакалавриат по контракту, имеют возможность перевода на вакантные бюджетные места. Для этого необходимо сначала быть зачисленным на контракт по выбранной специальности.
РБК-Украина со ссылкой на данные " Освіта.ua " разбиралось в условиях зачисления на бюджет в 2024 году.
Процедура перевода на места госзаказа продлится до 17 августа 2024 года. Такой перевод проводится на вакантные места в рейтинговых списках, на которые не воспользовались своим правом другие поступающие. Поступающие, желающие перейти на бюджетные места, сначала должны быть зачислены на контракт по выбранной специальности
Процедура перевода будет осуществляться для поступающих, которые не воспользовались своим правом на зачисление в бюджет по результатам рейтинговых списков. Особое внимание уделят тем, кто имеет предусмотренные законом льготы. Перечень лиц, имеющих право на перевод на бюджетные места, определен в пунктах 10 и 11 раздела VIII Порядка приема на обучение для получения высшего образования .
В 2024 году дети погибших защитников Украины имеют приоритетное право на перевод на вакантные места государственного или регионального заказа. Это касается тех, кто уже зачислен на обучение по контракту или другим источникам финансирования.
В частности, на вакантные бюджетные места могут быть переведены:
Перевод других категорий поступающих будет происходить в соответствии с их конкурсным баллом и наличием вакантных мест. Срок перевода для всех категорий абитуриентов длится до 17 августа 2024 года.
Поступающие, принадлежащие к определенным льготным категориям, могут быть переведены на вакантные бюджетные места при наличии конкурсного балла не менее 130. Это касается лиц с инвалидностью, детей из многодетных семей и других категорий, определенных законодательством.
В частности, на вакантные места государственного или регионального заказа могут быть переведены:
Важно отметить, что право на перевод на бюджетные места имеют только поступающие, которые ранее не получали рекомендаций к зачислению на места государственного или регионального заказа.
Перевод на вакантные места государственного и регионального заказа осуществляется по четкой последовательности в соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования. Основные этапы и условия перевода:
Важно, что документы, подтверждающие право на специальные условия перевода, должны быть представлены лично одновременно с выполнением требований для зачисления на контракт. Несвоевременно представленные документы рассматриваются только в пределах имеющегося остатка бюджетных мест.
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