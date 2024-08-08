Початок навчального року 2024: як учитимуться діти у різних регіонах України

Наступний навчальний рік в українських школах значною мірою залежить від безпекової ситуації в Україні. Міністерство освіти та науки (МОН) опублікували рекомендації для шкіл, однак конкретне планування залежить від ситуації у різних регіонах.

РБК-Україна дізналося, коли почнеться навчання і різних регіонах та чи зможуть діти повернутися до очної форми навчання.

Коли почнеться навчання

Наступний навчальний рік в Україні розпочнеться 2 вересня 2024 року і триватиме до 30 червня 2025 року. Міністерство освіти і науки України підтвердило у коментарі для РБК-Україна, що ці дати є обов'язковими для всіх навчальних закладів, незважаючи на попередні плани деяких регіонів розпочати навчання у серпні.

Педагогічні ради шкіл матимуть можливість самостійно визначати структуру навчального року, включаючи тривалість навчального тижня та дня, а також організацію освітнього процесу. При цьому враховуватимуться особливості освітньої програми, обсяг навантаження, вікові та регіональні особливості.

Безпека навчальних закладів

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки розробляють програму "Школа офлайн", спрямовану на повернення до очного навчання. Головна вимога для відновлення очного навчання – наявність безпечних укриттів у школах. Наразі 10 302 школи мають власні укриття або використовують укриття в інших будівлях. Держава виділила 2,5 млрд грн на будівництво нових укриттів, з яких 57 будуються в прикордонних та прифронтових зонах і будуть готові до початку нового навчального року або до кінця року.

Міністр Михайло Федоров в колонці для РБК-Україна зазначає, що потрібно ще щонайменше 165 укриттів, на що необхідно близько 14 млрд грн. Ведеться активна робота з залучення донорів та міжнародних організацій для фінансування. Окрім укриттів, держава виділила 1 млрд грн на закупівлю автобусів для прифронтових та прикордонних регіонів, щоб забезпечити безпечний підвіз дітей до шкіл з укриттями.

Початок навчального року у Києві

Навчальний рік у Києві почнеться із 1 вересня 2024 року. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі КИЇВ24. Він акцентує увагу на тому, що обов’язковою умовою роботи дитячих садочків та шкіл у Києві є наявність укриттів. Міський голова столиці говорить, що зараз активно триває робота у цьому напрямку і в Києві продовжують будувати та ремонтувати укриття у навчальних закладах.

Навчальний рік у Львові

У Львові навчальний рік розпочнеться 2 вересня, відповідно до рішення Кабінету Міністрів України. Мер Львова Андрій Садовий підтвердив, що місто буде дотримуватися офіційної дати початку навчання, незважаючи на раніше оголошене планування розпочати уроки 19 серпня.

Садовий висловив занепокоєння щодо можливих проблем з енергопостачанням та опаленням у зимовий період, але зазначив, що міська влада виконає рішення Кабміну. Начальник управління освіти Львова Андрій Закалюк також підтвердив, що новий навчальний рік розпочнеться 2 вересня, відповідно до постанови Кабміну.

Початок навчального року в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області до 90% дітей не зможуть повернутися до очного навчання у школах через відсутність укриттів. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Віктор Кімакович на нараді в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації.

За його словами, у різних районах області ситуація з відсутністю укриттів різниться: в Івано-Франківському районі 25% учнів не зможуть відвідувати школи, у Калуському – 40,5%, у Коломийському – 31,5%, у Косівському – 60%, у Надвірнянському – майже 36%, а у Верховинському – 90%.

Крім того, в Головному управлінні ДСНС в області зазначають, що 308 укриттів у школах не відповідають безпековим вимогам. У більшості шкіл використовуються найпростіші укриття на перших поверхах, такі як спортивні зали, їдальні та класи, що не забезпечують належних безпекових умов.

Початок навчального року у Дніпрі

У Дніпрі навчання дітей у 2024-2025 навчальному році буде здійснюватися в очному режимі, з можливістю дистанційної форми та змінності навчання, повідомляє Telegram-канал Департаменту гуманітарної політики міськради. Учні початкових класів навчатимуться винятково у першу зміну. Батьки мають право обирати форму навчання для своїх дітей, включаючи дистанційне навчання, для якого у закладах освіти будуть формуватися окремі класи.

Для дітей, які перебувають за кордоном, батьки можуть обрати одну із передбачених законодавством форм навчання: екстернат, сімейне або дистанційне. Міська рада Дніпра ухвалила рішення про організацію освітнього процесу, зокрема, затверджено план розміщення закладів освіти без укриттів для спільної організації навчання.

Для 12 закладів, які не мають укриттів, коштом міського бюджету передбачено підвезення учнів до базових закладів освіти та у зворотному напрямку.

Початок навчального року у Запорізькій області

До кінця 2024 року на офлайн-навчання мають вийти майже 45 тисяч дітей. Про це повідомила директорка обласного департаменту освіти та науки Людмила Бухаріна. З 2 вересня офлайн навчатимуться 24 тисячі дітей, а до кінця року для 44 589 учнів будуть створені необхідні умови для офлайн-навчання. Батьки зможуть відвідати укриття в школах перед ухваленням рішення.

Початок навчального року у Донецькій області

В Донецькій області навчальний рік розпочнеться 2 вересня і триватиме до 30 червня 2025 року. Формат навчання буде виключно дистанційним через безпекову ситуацію в регіоні, про що пише Суспільне Донбас із посиланням на департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації.

У новому навчальному році планують відкрити 256 шкіл, де навчатимуться 81 400 школярів. Святкування початку навчання також відбудеться у дистанційному форматі.

Для підтримки дистанційного навчання школярам Донеччини у 2023-2024 роках передали понад сім тисяч гаджетів: 371 планшет і 7156 ноутбуків. Остаточна інформація щодо контингенту учнів та кількості 1-х класів буде відома 2 вересня 2024 року.

Навчання у Херсонській області

У 2024-2025 навчальному році на правобережній Херсонщині запровадять змішану систему навчання у п'яти школах та одному дитсадку. Близько восьми сотень дітей зможуть кілька разів на тиждень навчатися офлайн за умови навчання в укриттях та віддаленості від лінії фронту.

Після майже чотирьох років дистанційного навчання через пандемію та війну, у деяких закладах освіти облаштовані укриття та цифрові освітні центри. Завершуються роботи з безпеки та пожежної сигналізації, щоб діти могли повернутися до шкіл.

Навчання в Одеській області

Школярі на Одещині навчатимуться очно в школах, де є укриття. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Загалом за шкільні парти сядуть близько 265 тисяч учнів, а очний формат навчання забезпечать близько 600 шкіл.

В області триває збільшення кількості споруд цивільного захисту у навчальних закладах: цього року виконали ремонт у 189 укриттях шкіл, а до кінця року планують відремонтувати ще 131 сховище. В освітню мережу Одещини входять 807 закладів дошкільної освіти, 702 школи, 99 закладів позашкільної освіти, 27 закладів професійно-технічної освіти, 37 фахових передвищих і 17 вищих навчальних закладів.

Навчання у Чернівецькій області

У школах Чернівецької області навчання розпочнеться 2 вересня. Водночас деякі училища та університети розпочнуть навчальний рік раніше.

Більшість навчальних закладів, включно з гімназіями, ліцеями, професійними ліцеями, Буковинським державним медуніверситетом, Чернівецьким юридичним навчально-науковим інститутом "Одеська юридична академія", приватним навчальним закладом "Буковинський університет", Чернівецьким інститутом Міжнародного гуманітарного університету та Херсонським інститутом МАУП, розпочнуть навчання 2 вересня.

Для студентів першого курсу навчання також почнеться 2 вересня, враховуючи тривалість вступної кампанії.