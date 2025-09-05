Вступна кампанія в Україні стала "недружньою до ухилянтів", - МОН

В Україні вступна кампанія до закладів вищої освіти проходить за новими правилами, які унеможливлюють використання навчання як спосіб уникнути мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олега Шарова під час брифінгу.
За словами Шарова, на цьогорічну кампанію вплинули війна, масова міграція українців за кордон та всередині країни, а також державна політика.
"Нарешті система освіти стала достатньо недружньою до ухилянтів. Це означає, що стало порівняно небагато людей, які вступають до закладів вищої освіти з цією метою", - наголосив він.
Зокрема, у 2022-2023 роках в Україні зафіксували рекордний інтерес до аспірантури серед чоловіків старше 25 років. Для врегулювання ситуації ухвалили кілька рішень:
У 2025 році в Україні відкрили близько 6 тисяч місць для аспірантів. Іспити змогли скласти менше ніж 10 тисяч претендентів.
Водночас у МОН очікують, що нові вимоги відсіють випадкових вступників і допоможуть мотивованим студентам у подальшому навчанні.
За попередніми даними, цього року до університетів на контракт і бюджет зарахували на 5% менше першокурсників, ніж у 2024-му. Серед них майже 5 тисяч абітурієнтів із тимчасово окупованих територій.
Раніше РБК-Україна писало, що МОН дозволило абітурієнтам із сертифікатом польської матури вступати до українських університетів за додатковим набором. Таке рішення ухвалили після того, як Польща посилила умови вступу для іноземців. Податися можуть громадяни України, які закінчили навчання у польських школах чи коледжах і склали матуру щонайменше з чотирьох предметів. Вступ можливий лише на контракт (із шансом отримати грант), а документи можна подати дистанційно.
Також ми розповідали, що 1 вересня на перший курс зарахували 178,7 тис. студентів, із яких понад половина мають фінансову підтримку держави (бюджетні місця та гранти). Найпопулярніші спеціальності - середня освіта, медицина, комп’ютерні науки та будівництво.