Вступна кампанія в Україні стала "недружньою до ухилянтів", - МОН

Що змінилося

За словами Шарова, на цьогорічну кампанію вплинули війна, масова міграція українців за кордон та всередині країни, а також державна політика.

"Нарешті система освіти стала достатньо недружньою до ухилянтів. Це означає, що стало порівняно небагато людей, які вступають до закладів вищої освіти з цією метою", - наголосив він.

Зокрема, у 2022-2023 роках в Україні зафіксували рекордний інтерес до аспірантури серед чоловіків старше 25 років. Для врегулювання ситуації ухвалили кілька рішень:

з 2024 року на денну форму аспірантури можна вступити лише на бюджет, кількість місць обмежена;

для вступу запровадили два обов’язкові іспити - єдиний вступний іспит (іноземна мова та тест компетентностей) та випробування з методології наукових досліджень.

Результати та прогнози

У 2025 році в Україні відкрили близько 6 тисяч місць для аспірантів. Іспити змогли скласти менше ніж 10 тисяч претендентів.

Водночас у МОН очікують, що нові вимоги відсіють випадкових вступників і допоможуть мотивованим студентам у подальшому навчанні.

За попередніми даними, цього року до університетів на контракт і бюджет зарахували на 5% менше першокурсників, ніж у 2024-му. Серед них майже 5 тисяч абітурієнтів із тимчасово окупованих територій.